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Yeni Ekonomi Programı'nın içinde neler var? İşte Bakan Albayrak tarafından açıklanan YEP'in detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomisine yön verecek olan "Yeni Ekonomi Programı"nı açıkladı. Yeni açıklanan programda enflasyon, büyüme, işsizlikle mücadele, cari açığı azaltma gibi birçok konu yer alıyor. Peki YEP vatandaşa neler getirecek? 2020-2022 döneminde ekonomi hedefleri neler? İşte Yeni Ekonomi Programı ile ilgili detaylar...

30.09.2019 13:40 - Son Güncelleme: 30.09.2019 14:13
Bakan Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni hedefler...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. İşte 'Değişim Başlıyor' mottosuyla hazırlanan 'Yeni Ekonomi Programı'...

Bakan Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni hedefler...

EKONOMİDE DENGELENME

Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası

Bakan Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni hedefler...

FİNANSAL PİYASALARDA NORMALLEŞME

Bakan Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni hedefler...

YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2019-2021) EYLEM PLANI

2019 Yılında Hayata Geçirilmesi Planlanan 53 Eylemden 40'ı (%75,5'i) HayataGeçirilmiş, 13'ünde (%24,5'i) İlerleme
Kaydedilmiştir.

2019-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda Yer Alan 112 Eylemden 44'ü Hayata Geçirilmiş Olup 68'inde İlerleme Kaydedilmişti

Bakan Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı! İşte ekonomide yeni hedefler...

FİYAT İSTİKRARI

Politika ve Tedbirler:

-Para-Maliye Politikaları Eş Güdümü
-Yapışkanlıkla Mücadele
-Mal ve Hizmet Fiyatlarında Kur
-Geçişliliğine Karşı Tedbirler
-Gıda Enflasyonu İle Mücadele
-Mal ve Hizmet Piyasalarında Rekabet ve Verimliliğin Artırılması

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