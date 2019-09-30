Yeni Ekonomi Programı'nın içinde neler var? İşte Bakan Albayrak tarafından açıklanan YEP'in detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomisine yön verecek olan "Yeni Ekonomi Programı"nı açıkladı. Yeni açıklanan programda enflasyon, büyüme, işsizlikle mücadele, cari açığı azaltma gibi birçok konu yer alıyor. Peki YEP vatandaşa neler getirecek? 2020-2022 döneminde ekonomi hedefleri neler? İşte Yeni Ekonomi Programı ile ilgili detaylar...

30.09.2019 13:40 - Son Güncelleme: 30.09.2019 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





