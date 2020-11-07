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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

Milli ekonomi hamlesinden rahatsız olan belli kesimler yine sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırı kampanyası başlattı. Saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagı binlerce destek mesajı aldı.

07.11.2020 23:28 - Son Güncelleme: 07.11.2020 23:53
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor. Milli ekonomi hamlesinden rahatsız olan belli kesimler yine sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek saldırı kampanyası başlattı. Bakan Albayrak'ı hedef alan paylaşımlara karşı Albayrak'ı destekleyen binlerce paylaşım yapıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI
Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagına binlerce mesajla destek yağdı.

Bakan Albayrak'ın bağımsız ve milli ekonomi için yaptığı hamleleri paylaşan kullanıcılar koronavirüs salgını sürecinde yapılan destekleri ve atılan adımları da gündeme getirerek destek çıktı.

İşte ekonomide atılan adımlar ve Bakan Albayrak için atılan destek mesajları:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

PANDEMİ DESTEK TUTARI 500 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Pandemide 200 gün Ekonomik Destekler" raporuna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yaşama geçmesiyle birlikte toplam maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

208 BİN FİRMAYA 166 MİLYAR DESTEK

Pandemi döneminde KOBİ ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen "İş'e Devam Kredi Desteği" ile 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

MUHTASAR, KDV, SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Pandemi ile mücadele kapsamında 2 milyondan fazla mükellefin 69 milyar lira tutarındaki muhtasar, KDV, SGK prim ödemeleri 6 ay ertelendi.

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