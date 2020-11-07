Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak
Milli ekonomi hamlesinden rahatsız olan belli kesimler yine sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırı kampanyası başlattı. Saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak'a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagı binlerce destek mesajı aldı.
07.11.2020 23:28
- Son Güncelleme: 07.11.2020 23:53
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor. Milli ekonomi hamlesinden rahatsız olan belli kesimler yine sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek saldırı kampanyası başlattı. Bakan Albayrak'ı hedef alan paylaşımlara karşı Albayrak'ı destekleyen binlerce paylaşım yapıldı.
SOSYAL MEDYADA DESTEK MESAJLARI
Twitter'da açılan #SeninleyizBeratAlbayrak tagına binlerce mesajla destek yağdı.
Bakan Albayrak'ın bağımsız ve milli ekonomi için yaptığı hamleleri paylaşan kullanıcılar koronavirüs salgını sürecinde yapılan destekleri ve atılan adımları da gündeme getirerek destek çıktı.
İşte ekonomide atılan adımlar ve Bakan Albayrak için atılan destek mesajları:
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