Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sosyal medyada tam destek: #SeninleyizBeratAlbayrak

208 BİN FİRMAYA 166 MİLYAR DESTEK

Pandemi döneminde KOBİ ve diğer işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen "İş'e Devam Kredi Desteği" ile 208 bin 661 firmaya 166 milyar 747 milyon lira kaynak sağlandı.