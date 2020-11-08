Türkiye'de bir ilk! Hibrit roketle 1800 metreye

2012 yılının haziran ayında kurulan Pars Roket Takımı'nda Uçak Mühendisliği bölümünden, Elektronik Haberleşme Mühendisliği'ne, Makine Mühendisliği'nden Fizik Mühendisliği'ne kadar birçok bölümden öğrenci yer alıyor. Dertleri roketçilik alanında bir bilinç oluşturmak. Şimdilik 1800 metreye fırlattıkları roketleri yakında 4000 metreye çıksın diye çabalıyorlar. Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre; Takımı oluşturan yaklaşık 30 öğrencinin hemen hepsi 1 ve 2. sınıf öğrencisi. Aslında biraz usta çırak ilişkisi var aralarında. Takımdaki herkes bir yandan öğreniyor, bir yandan projelere yardım ediyor, aynı zamanda bildiklerini de yeni gelenlere aktarıyor.