Türkiye'de bir ilk! Hibrit roketle 1800 metreye
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Pars Roket Takımı bir ilki gerçekleştirdi. Farklı fakültelerden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir öğrenci kulübü olan takım Türkiye'nin ilk hibrit yakıtlı roketini uçurdu. Öğrencilerin hedefi ise 1800 metreye fırlattıkları roketi yakında 4 bin metreye ulaştırmak.
2012 yılının haziran ayında kurulan Pars Roket Takımı'nda Uçak Mühendisliği bölümünden, Elektronik Haberleşme Mühendisliği'ne, Makine Mühendisliği'nden Fizik Mühendisliği'ne kadar birçok bölümden öğrenci yer alıyor. Dertleri roketçilik alanında bir bilinç oluşturmak. Şimdilik 1800 metreye fırlattıkları roketleri yakında 4000 metreye çıksın diye çabalıyorlar. Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre; Takımı oluşturan yaklaşık 30 öğrencinin hemen hepsi 1 ve 2. sınıf öğrencisi. Aslında biraz usta çırak ilişkisi var aralarında. Takımdaki herkes bir yandan öğreniyor, bir yandan projelere yardım ediyor, aynı zamanda bildiklerini de yeni gelenlere aktarıyor.
'HEDEFİM İNSAN YETİŞTİRMEK'
Yani ekipteki herkes bir anlamda hem öğrenci hem de öğretmen. Pars'ın kendi eğitim modeli var diyen Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, akıl hocalığı yaptığı takımı şöyle anlatıyor: "Sadece uzay mühendisliği öğrencileri değil tüm üniversiteden öğrenciler Pars grubunu oluşturdular.
ROKET TASARLIYORLAR
Öğrencilerin hevesle çalıştığına ve öğrendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, "Pars'ın kendi eğitim modeli var. Okul içinde okul gibi burası. Burada uygulama çok yoğun. Daha dersi işlemeden konuyu burada öğreniyorlar. Roket dersi görmemiş öğrenci burada roket tasarlayabiliyor" ifadelerini kullandı.