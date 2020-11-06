Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları
Kahramanmaraş ile Kayseri'yi birbirine bağlayan güzergahta yapılan 64 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı, yarın Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Yolda toplam uzunluğu 16 kilometreyi aşan çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak inşa edilen yol sayesinde, daha önce 80 dakika süren yolculuk, 39 dakikaya düşecek.
06.11.2020 16:30
- Son Güncelleme: 06.11.2020 16:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmete açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.
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