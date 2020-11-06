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Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi birbirine bağlayan güzergahta yapılan 64 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı, yarın Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Yolda toplam uzunluğu 16 kilometreyi aşan çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak inşa edilen yol sayesinde, daha önce 80 dakika süren yolculuk, 39 dakikaya düşecek.

AA
06.11.2020 16:30 - Son Güncelleme: 06.11.2020 16:30
Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan güzergahta inşa edilen 64,1 kilometrelik Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılışı yarın yapılacak.

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Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi planlanan açılışla birlikte, daha önce 80 dakika süren güzergahtaki yolculuk, 39 dakikada tamamlanabilecek.

Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi'ni İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki çalışmalar bitirildi.

Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmete açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.

Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

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