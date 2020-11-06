Dev projeyi yarın Başkan Erdoğan açıyor! O bölgeler arasındaki süre yarıya iniyor | Kahramanmaraş-Göksun yolu detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yolun açılışı dolayısıyla yarın tören yapılacak. Başkan Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililerle birlikte hizmete açacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.