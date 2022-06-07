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Haberler Ekonomi BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

Artan konut fiyatlarına karşın zor durumda kalan vatandaşlar için geliştirilmiş olan İlk Evim Konut Kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan düşük faizli konut kredisi hizmeti için başvurular kabul ediliyor. İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, devlet eli ile düzenlenmiş olan konut kredisi kampanyalarından birisidir. Söz konusu kampanya kapsamında 0,99 faiz oranı ve 120 ay vade karşılığında 2 milyon TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır.

takvim.com.tr
07.06.2022 09:07 - Son Güncelleme: 07.06.2022 09:07
BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen İlk Evim Konut kredisi için vatandaşların araştırmaları sürüyor. İşte devlet tarafından geliştirilmiş olan düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar

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BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Nedir?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, devlet eli ile düzenlenmiş olan konut kredisi kampanyalarından birisidir. Söz konusu kampanya kapsamında 0,99 faiz oranı ve 120 ay vade karşılığında 2 milyon TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır.

BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyasından Destek Alanlar Aylık Ne Kadar Taksit Öder?

Devlet bünyesinde geliştirilmiş olan 2 milyon TL üst limitli, 0,99 faiz oranlı konut kredisi kampanyasından nakit desteği alarak kendi evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hizmete ilişkin aylık taksit tutarları belli oldu.

BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

Çekilecek olan kredi tutarına göre hesaplanan aylık taksit tutarları şu şekilde açıklandı:

  • 100 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 1.427 TL
  • 200 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 2.855 TL
BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?
  • 300 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 4.283 TL
  • 400 bin TL'lik konut kredisinin aylık taksit tutarı: 5.711 TL
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