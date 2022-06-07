BELLİ OLDU! Düşük faizli devlet konut kredisi kimler alır? İlk Evim Konut Kredisi taksitleri ne kadar? İlk Evim Konut kredisi başvuruları nereden yapılıyor?

İlk Evim Konut Kredisi Kampanyasından Destek Alanlar Aylık Ne Kadar Taksit Öder?

Devlet bünyesinde geliştirilmiş olan 2 milyon TL üst limitli, 0,99 faiz oranlı konut kredisi kampanyasından nakit desteği alarak kendi evlerine sahip olmak isteyen vatandaşlar için hizmete ilişkin aylık taksit tutarları belli oldu.