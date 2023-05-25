Kooperatif marketleri az evvel duyurdu! Tarım Kredi 25-26-27-28-29-30-31 Mayıs FİYAT LİSTESİ! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve diğer indirimler...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni indirimlerini duyurdu. Buna göre 31 Maysıs 2023 tarihine kadar 57 üründe indirim devam edecek. Bu hafta 850 gramlık süzme peynir 77.90, küp şeker 24.50, yoğurt 36.90, nohut 29.50, hasta bezi 219.90'a düştü. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 25-31 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
25.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 25.05.2023 09:02