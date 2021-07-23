Bu şartları taşıyan herkese devletten geri ödemesiz verilecek! 30.000 TL yardım! İşte tüm detayları
Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış hususu olurken prefabrik ev yapımı amacıyla verdiği 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu. Ev yapımı yardımı kimlere veriliyor sorularıyla inceleme yapan vatandaşlarımız amacıyla 2021 ev yapımı yardımı detaylarıyla haberimizde. Peki Ev onaranlara devlet desteği veriliyor mu? Prefabrik ev yapanlar ev yapımı yardımı alabilecek mi?
Devlet, vatandaşların ekonomik anlamda rahatlaması amacıyla nakdi destek ödemelerine devam ediyor. Çeşitli başlıklar altında verdiği nakdi destek ödemeleriyle, bütçelerini rahatlatmaya çalışan vatandaşlar, devletin verdiği yardımları araştırıyor. Ev onaranlara, prefabrik ev yapanlara ve betonarme ev yapanlara da yardım uygulanacağı vatandaşları sevindirdi. Oturulmayacak kadar eski evlerde yaşayan, yeni ev gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar; ev tamirı amacıyla ne kadar destek veriliyor, ev tamir yardımı kimlere verilecek, prefabrik ev yardımı alma şartları, betonarme ev yardımı şartları nedir sorularıyla incelemeler yapmaya başladı.
18 YAŞINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR
Devletin vermiş olduğu bu destekten yararlanmak için ilk olarak vatandaşların 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bunun dışında, bu yardımdan yararlanmak isteyenlerin, "Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma" şartını da taşıması gerekiyor.