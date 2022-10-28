Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı son durum! 5.500 TL ile 25.000 TL arası maaşla ACİL ebe, hemşire, sekreter...
Sağlık Bakanlığı başvuru düğmesini aktif ediyor! Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı son durum gündemde yer alıyor. Hastanelerde çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. 2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından binlerce alım yapılacak. Başvuru detayları merak edilirken, 2021 yılında 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldığı dikkat çekiyor. Peki bu yıl hangi kadrolara alım yapılacak? İşte başvuru detayları...
Geçen yıl 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlayan Sağlık Bakanlığı bu yıl 85.000 kişilik personel alıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasında bulundu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 85 bin personel alımı başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık çalışanları maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler!
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde! 85 bin personel alımı yapılacağının müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı;
"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.
Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.
Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.