Hastanelere 85.000 kişilik personel alımı son durum! 5.500 TL ile 25.000 TL arası maaşla ACİL ebe, hemşire, sekreter...

Geçen yıl 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayımlayan Sağlık Bakanlığı bu yıl 85.000 kişilik personel alıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasında bulundu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 85 bin personel alımı başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu? Sağlık çalışanları maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilenler!