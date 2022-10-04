Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Sağlık Bakanlığı personel alacak! Sınav yok kura yok! 85.000 kişilik boş kadro! 8-9 bin TL maaşla İstanbul, Ankara...

Hastanelerde güzel maaşla çalışmak isteyenler buraya! Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 85.000 kişilik alım yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda güzel haberi verdi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru için bekleyen adaylar personel alım duyurusunun detaylarını merak ediyor. İşte detaylar!