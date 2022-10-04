%40 ZAM fitili ateşlendi! Ocakta asgari ücret 7.900 TL üstü! Enflasyon farkı %19 +20 refah payı! Bekar, evli 1-2-3-4 çocuklulara AGİ’li AGİ’siz maaş TABLOSU!

Milyonlarca vatandaş 2023 yılının yaklaşmasının ardından 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zam oranının belli olmasını beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak merak ediliyor. Asgari ücret için uzmanlar 20+20 formülüne göre zam beklentisini açıkladı. Yüzde 40 seviyesindeki artış ilk kez telaffuz edildi. İşte bu formüle göre, 2023 Ocak zammı ve yeni asgari ücret!