%40 ZAM fitili ateşlendi! Ocakta asgari ücret 7.900 TL üstü! Enflasyon farkı %19 +20 refah payı! Bekar, evli 1-2-3-4 çocuklulara AGİ'li AGİ'siz maaş TABLOSU!
Ocak ayına gelmeden önce emekli memur maaşlarının yanı sıra asgari ücrete gelecek zam merak ediliyor. Yılın kalan 3 ayında gelecek enflasyon rakamları asgari ücreti etkileyecek. Asgari ücrete zam bekleyen milyonların gözü Aralık ayındaki Tespit Komisyonundan çıkacak zam kararına çevrildi. Asgari ücret formülü için enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak dururken SGK uzmanları 20+20 formülüne ilişkin detayları paylaştı. Buna göre asgari ücret 7.700 TL'ye çıkacak. İşte ocak ayı asgari ücret zam tahmini!
Milyonlarca vatandaş 2023 yılının yaklaşmasının ardından 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zam oranının belli olmasını beklemeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak merak ediliyor. Asgari ücret için uzmanlar 20+20 formülüne göre zam beklentisini açıkladı. Yüzde 40 seviyesindeki artış ilk kez telaffuz edildi. İşte bu formüle göre, 2023 Ocak zammı ve yeni asgari ücret!
Memur, emekli ve asgari ücretli yıl sonunda alacağı zammı merak ediyor. Yılın kalan 3 ayında gelecek enflasyon rakamları asgari ücreti etkileyecek.
SGK Uzmanı Özgür Kaya 20+20 formülüne göre zam beklentisini açıkladı. Yüzde 40 seviyesindeki artış ilk kez telaffuz edildi. İşte bu formüle göre, 2023 Ocak zammı ve yeni asgari ücret.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek.
Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başladı. Enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.