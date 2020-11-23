Otomotiv sektöründe 'yeni dalga' hazırlığı başladı! Harekete geçiyorlar...

Hasta olmayıp, pozitif olanlarla temas edenler de dahil otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü her 100 çalışandan 5'inin Kovid-19 nedeniyle işe gelemediğini söyleyen Kanca, "Dikkat çeken bir diğer konu da Kovid-19 ile beklentiler. Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9.7'ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor" diye konuştu. İşyerlerinin daha sağlıklı ve güvenliği olduğunu, çalışanların hastalığa işyerinde değil dışarıda yakalandığını kaydeden Kanca, "Görüyoruz ki, hastalık aslında iş yerinden veya çalışmaktan dolayı artmıyor. Hastalık büyük çoğunlukla sosyal hayattan dolayı artıyor" ifadesini kullandı.