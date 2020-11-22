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1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi sayesinde kentin kaderi değişti! Fiyatlar uçuşa geçti...

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna bağlı olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı.

22.11.2020 11:27 - Son Güncelleme: 22.11.2020 11:27
Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...

Özellikle köprünün Asya ayağının bulunduğu Lapseki ilçesi ve Avrupa ayağının bulunduğu Gelibolu ilçesi çevresinde arsa ve tarla fiyatları yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.

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Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kentin kaderini değiştiriyor.

Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kentin özellikle İstanbul'a olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldıracak. Yazın tatilciler nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasında feribot iskelelerinde yaşanan uzun araç kuyrukları boğazı geçiş süresini uzatıp çileye dönüştürürken, kış aylarında olumsuz hava koşulları da yine deniz ulaşımını aksatıyor ve İstanbul'a olan ulaşımı güçleştiriyordu.

Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...

Köprü ile birlikte ulaşılması güç bir kent olmaktan çıkacak olan Çanakkale, büyük kentlerin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenleri cezbetmeye başladı.

Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı Lapseki ve Gelibolu ilçeleri ile çevrelerindeki köylerde bulunan arsa ve tarlalar, özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarafından büyük talep görüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece Gelibolu ve Lapseki'deki arsa ve tarla fiyatlarını değil, kentin tamamındaki gayrimenkullerin fiyatının artmasına neden oldu.

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