Son dakika: Altında son dakika gelişmeleri: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi? (23 Kasım 2020)
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü yukarı çevirerek 466 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 774 TL seviyesinde işlem görüyor.
23.11.2020 10:25
- Son Güncelleme: 23.11.2020 10:38
Kısa vadede 1850 – 1900 bant hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından 1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip edeceğiz. 1900 seviyesinin aşılması durumunda ons altındaki yükseliş hareketinin 1920 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir.
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