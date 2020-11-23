Haberler Galeri Ekonomi Son dakika: Altında son dakika gelişmeleri: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi? (23 Kasım 2020)

Son dakika: Altında son dakika gelişmeleri: 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi yükselecek mi? (23 Kasım 2020)

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yönünü yukarı çevirerek 466 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 774 TL seviyesinde işlem görüyor.

23.11.2020 10:25 - Son Güncelleme: 23.11.2020 10:38
Altın yeni haftaya yükselerek başladı

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 466 liradan, çeyrek altın 774 liradan, Cumhuriyet altını da 3,100 liradan işlem görüyor.

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Altın yeni haftaya yükselerek başladı

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "1850 desteği üzerinde tutunmaya ve 1850 – 1900 bandında hareket etmeye devam eden ons altın, Cuma günü 1860 – 1880 seviyeleri arasında dar bir bantta seyretti.

Altın yeni haftaya yükselerek başladı

Ons altın fiyatlarının son 10 gündür 1850 – 1900 seviyeleri arasındaki bant hareketini koruduğunu görmekteyiz.

Altın yeni haftaya yükselerek başladı

Ons altın bu sabah saatlerinde 1874 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda, 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve fiyatların bu seviye üzerinde tutunmaya devam ettiğini görmekteyiz.

Altın yeni haftaya yükselerek başladı

Kısa vadede 1850 – 1900 bant hareketinin sürmesini beklemekle birlikte, yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması çıkması açısından 1900 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı yakından takip edeceğiz. 1900 seviyesinin aşılması durumunda ons altındaki yükseliş hareketinin 1920 seviyesine doğru hız kazanması beklenebilir.

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