Hanımlara evde paketleme müjdesi! Ayda 7.500- 9.000 TL maaş! Evden çıkmadan çalışın dolgun ödeme! Kına, nikah şekeri! İŞKUR paketleme...

Çeşitli nedenlerden dolayı evden çıkamayan kadınlar evden çalışmak için kına ve nikah şekeri gibi paketleme işi yapabilecekleri işleri arıyor. Bu noktada İŞKUR yoğun ilgi görüyor. Peki İŞKUR paketleme işi veriyor mu? İŞKUR evde paketleme işi var mı? Dikkat! evde paketleme iş ilanlarının hepsine güvenmeyin. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! İşte evde paketleme işi ile ilgili bilgiler...