EYT'ye YENİ Türkiye modeli geliyor! 44-45-46-47-52 yaşında emeklilik! TARİH İLK KEZ AÇIKLADI! 1995-1996-1997 yılında sigorta girişi olanlar...

KİMLER KAPSAMDA?



Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre Eylül 2019'da dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda