Hangi zincir market fiyatları sabitledi? 1000 üründe fiyat sabitleyen market hangisi? Fiyatı sabitlenen 1000 ürünün LİSTESİ! A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi...
1000 üründe fiyat sabitleme müjdesi! Peki Hangi zincir market fiyatları sabitledi? Her gün yüzlerce kişinin alışveriş için uğradığı zincir marketlerden biri fiyatları geçici bir süreliğine sabitleme kararı aldı. Bu noktada '1000 üründe fiyat sabitleyen market hangisi? ' sorusu gündeme geldi. İşte ŞOK Market fiyatı sabitlenen 1000 ürünün listesi...
A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri en çok gıda alışverişi yapılan zincir marketler arasında yer alıyor. 1000 üründe fiyat sabitleme müjdesini duyanlar, hangi market olduğunu araştırmaya koyuldu. İşte ŞOK fiyatı sabitlenen 1000 ürünün LİSTESİ ve diğer detaylar...
HANGİ ZİNCİR MARKET FİYATLARI SABİTLEDİ?
Ocak ayı boyunca ŞOK marketlerinde 1000 ürünün fiyatı sabit kalacak.
Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:
"Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak."
"Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."
FİYATI SABİTLENEN ÜRÜNLER LİSTESİ OCAK 2023!
ÜLKER BEYAZ ÇİKOLATA 70 GR
ÜLKER FINDIKLI ÜZÜMLÜ SÜTLÜ ÇİKOLATA 60 GR
KARMEN BÜTÜN %20 BADEMLİ BİTTER ÇİKOLATA 80 GR
KARMEN SÜTLÜ ÇİKOLATA KAPLAMA KARAMEL BİSKÜVİ 42G
WASA ORIGINAL GEVREK 275 GR
MİSKOS DONDURMA KÜLAHI 45 GR
ŞAHANE KARIŞIK MEYVELİ BONBON 700 GR
PATISWISS TURNA YEMİŞLİ MEYVE DRAJE BİTTER 100 GR
ONEO DRAJE SAKIZ KARPUZ AROMALI 14 GR
TAŞKALE POFUDUK LOKUM KAKAO KAPLAMALI 180 GR
BIG BABOL SHAKIES CÜZDAN MUZ AROMALI 26 GR
PATISWISS ÇİLEKLİ MEYVE DRAJE BİTTER 100 GR
ETİ BURÇAK FISTIK EZMELİ KREMALI 175 GR
TAŞKALE PİŞMANİYE 250 GR
YUPO JELLY AYICIK 80 GR
ONEO DRAJE SAKIZ NANE AROMALI 14 GR
YUPO JELLY MEYVE BAHÇESI 80 GR