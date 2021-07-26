Vav TV İzle

Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

4 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları heyecanla beklenirken, üniversiteler iyi derece alanları çekmek için cazip fırsatlar hazırladı. Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler de var.

26.07.2021 06:57 - Son Güncelleme: 26.07.2021 06:57
Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı üniversite sınavı sonucunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

Sonuçlar önümüzdeki hafta, 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak, 5-13 Ağustos'ta da tercihler yapılacak.

Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi.

Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

Gençlere aylık 300 ile 7 bin 800 lira arasında burs imkanı sunulurken, yemekyurt desteği, hazırlığı yurt dışında okuma, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.

Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

İşte bazı okulların burs imkanları:

✖ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Üniversite sınavında ilk 5 binde olanlara aylık bin 500, 5 bin 1 ile 10 bin arasında olanlara ise bin lira başarı bursu veriyor. Tercih bursu kapsamında ise ilk tercihine yerleşene yılda 9 ay aylık 600, ikinci tercihine yerleşene ise 500 lira ödüyor. İlk 10 binde yerleşenlere bin 220 lira yurt desteği imkanı var.