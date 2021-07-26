Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...
4 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları heyecanla beklenirken, üniversiteler iyi derece alanları çekmek için cazip fırsatlar hazırladı. Gençlere aylık 300-7 bin 800 lira arasında bursun yanı sıra yemek-yurt gibi destekler de var.
26.07.2021 06:57
- Son Güncelleme: 26.07.2021 06:57
Devlet ve vakıf tüm üniversiteler başarılı öğrencileri çekmek için şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Başarı bursları belirlendi.
Gençlere aylık 300 ile 7 bin 800 lira arasında burs imkanı sunulurken, yemekyurt desteği, hazırlığı yurt dışında okuma, bilgisayar gibi imkanlar da sağlanıyor.
İşte bazı okulların burs imkanları:
✖ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Üniversite sınavında ilk 5 binde olanlara aylık bin 500, 5 bin 1 ile 10 bin arasında olanlara ise bin lira başarı bursu veriyor. Tercih bursu kapsamında ise ilk tercihine yerleşene yılda 9 ay aylık 600, ikinci tercihine yerleşene ise 500 lira ödüyor. İlk 10 binde yerleşenlere bin 220 lira yurt desteği imkanı var.