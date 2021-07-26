Başarılı öğrenciye 7800 TL! Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte sağlanan destekler...

İşte bazı okulların burs imkanları:



✖ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Üniversite sınavında ilk 5 binde olanlara aylık bin 500, 5 bin 1 ile 10 bin arasında olanlara ise bin lira başarı bursu veriyor. Tercih bursu kapsamında ise ilk tercihine yerleşene yılda 9 ay aylık 600, ikinci tercihine yerleşene ise 500 lira ödüyor. İlk 10 binde yerleşenlere bin 220 lira yurt desteği imkanı var.



