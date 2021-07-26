Altın alacaklar dikkat kritik tarih! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 14-22-18 ayar bilezik fiyatı... Görenler “yok artık” diyor! Öyle bir hale geldi ki…
Görenler "yok artık" diyor! Öyle bir hale geldi ki… Birçok vatandaşa "Yatırım" dendiğinde akıllarına ilk " Altın" gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü her ne kadar sanal paralar ön plana çıkmış olsa bile uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın, şimdilerde ise düşündürmeye başladı. Temmuz ayının sonlarına gelinmesine karşın halen bir yükselme yaşanmaması ise akıllarda soru işaretlerine niçin oldu. Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Powell'ın güvercin açıklamaları ardından yükselişini hızlandırırken; 1829 dolar civarına kadar yükselerek 16 Haziran tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons altının artışında "Fed'in tahvil alımı azaltımı eşeğinden hala uzaktayız" açıklaması etkili oldu.
Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Powell'ın tahvil alımı azaltımı ile alakalı yaptığı açıklamalar ardından yükselişini hızlandırarak aşağı yukarı bir ayın zirvesini gördü. Kısa vade içinde ons altın fiyatları üstünde 2 değişik senaryo beklenirken; ilk senaryo ons altın fiyatının Fed etkileri ile 1700 dolara gerilemesi, ikinci senaryo da ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar devam etmesi bekleniyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 501 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 503 lira seviyesinden başlamıştı.
ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı üzerinde oluşan baskının kısa süreli olması beklenirken; ons altın fiyatı, bugün içerisinde en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.23 itibarıyla yüzde 1.05 oranında yükselişle 1826 dolardan işlem gördü.
Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 505.43 lira seviyesini, en düşük ise 499,69 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0.73 oranında yükselişle 504.53 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 388 liradan satılıyor.
ALTINDA 2 SENARYO
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü
Haziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.