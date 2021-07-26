Altın alacaklar dikkat kritik tarih! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 14-22-18 ayar bilezik fiyatı... Görenler “yok artık” diyor! Öyle bir hale geldi ki…

ALTINDA 2 SENARYO

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü

Haziran ayında 1916 dolardan 1751 dolara kadar düşen ons altın, temmuz ayının ilk yarısında toparlandı ve 1817 dolara kadar yükseldi. Bu noktadan sonra öne çıkarılabilecek iki senaryo var; ilki Fed etkisi ile mart ayında olduğu gibi yeniden 1700 dolara gerilemesi, alternatif senaryo ise değer artışının 1900 dolar civarına kadar sürmesi.