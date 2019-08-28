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Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Günümüzde milyonlarca vatandaşımız emekli olup rahat bir hayatın tadını çıkarma peşinde. Yıllarca çalışan emekçilerimiz, yaşını ve primini doldurarak heyecanla emekli olacağı günü bekliyor. Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşlarını açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede en geç emekli olunan ülke Yunanistan, en erken ise bakın hangi ülke oldu! İşte Türkiye de dahil olmak üzere ülke ülke emeklilik yaşları...

28.08.2019 07:07 - Son Güncelleme: 28.08.2019 07:09
Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Trading Economics, CLEISS, OECD kaynaklarıyla emeklilik yaşları açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede en geç emekli olunan ülke Yunanistan, en erken ise bakın hangi ülke oldu...

Ülke: Yunanistan

Kadınlarda emeklilik yaşı: 67

Erkeklerde emeklilik yaşı: 67.

Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Ülke: İtalya

Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay

Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 7 ay

Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Ülke: Portekiz

Kadınlarda emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay

Erkeklerde emeklilik yaşı: 66 yaş ve 4 ay

Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Ülke: İrlanda

Kadınlarda emeklilik yaşı: 66

Erkeklerde emeklilik yaşı: 66

Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor? İşte ülke ülke emeklilik yaşları

Ülke: Hollanda

Kadınlarda emeklilik yaşı: 66

Erkeklerde emeklilik yaşı: 66

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