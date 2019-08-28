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Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devletten anne ve babalara müjde gibi bir haber geldi. Doğum yardımı nasıl alınır? Devletten anne ve babalara müjdeli haber geldi. 600 TL'ye kadar çıkan doğum yardımından aileler faydalanabilecek. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapılabileceğine ilişkin sorgulama yapıyor. Doğum yardımı almak için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan bir çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler.

28.08.2019 10:46 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:46
Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum yardımı nasıl alınır? 15 Mayıs 2015 ve sonrasında doğan çocukların ailelerine devletten yardım yapılacak. Yeni çocuğu alan aileler, doğum yardımı almaya hak kazanacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvurusu nereden yapılır? Doğum yardımı ödemeleri PTT şubelerinden alınabilmektedir. Doğum yardımında ödeme miktarı çocuk sayısına göre de değişiklik göstermektedir. İşte, doğum yardımı nasıl alınır ve doğum yardımı başvuru yolları hakkındaki detaylar!

Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR?

Yeni çocuğu olanlara devlet yardımda bulunuyor. Devlet 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş olan çocuklar için ödeme yapıyor. Bu tarihten sonra doğmuş çocuğunuz varsa ve başvuru yapmamışsanız paranızı devletten alabilirsiniz.

Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine veriliyor. Annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor.

Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmiyor. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılıyor.

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