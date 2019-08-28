Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devletten anne ve babalara müjde gibi bir haber geldi. Doğum yardımı nasıl alınır? Devletten anne ve babalara müjdeli haber geldi. 600 TL'ye kadar çıkan doğum yardımından aileler faydalanabilecek. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapılabileceğine ilişkin sorgulama yapıyor. Doğum yardımı almak için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan bir çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler.

28.08.2019 10:46 - Son Güncelleme: 28.08.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





