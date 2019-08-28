Devletten anne ve babalara 600 TL destek! Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Devletten anne ve babalara müjde gibi bir haber geldi. Doğum yardımı nasıl alınır? Devletten anne ve babalara müjdeli haber geldi. 600 TL'ye kadar çıkan doğum yardımından aileler faydalanabilecek. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nereden yapılabileceğine ilişkin sorgulama yapıyor. Doğum yardımı almak için, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan bir çocuğa sahip olmanız gerekiyor. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekiyor. İşte, doğum yardımı başvuru şartları hakkında tüm merak edilenler.
Doğum yardımı nasıl alınır? 15 Mayıs 2015 ve sonrasında doğan çocukların ailelerine devletten yardım yapılacak. Yeni çocuğu alan aileler, doğum yardımı almaya hak kazanacak. Peki, doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvurusu nereden yapılır? Doğum yardımı ödemeleri PTT şubelerinden alınabilmektedir. Doğum yardımında ödeme miktarı çocuk sayısına göre de değişiklik göstermektedir. İşte, doğum yardımı nasıl alınır ve doğum yardımı başvuru yolları hakkındaki detaylar!