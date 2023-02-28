Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? 2023 TEMTTÜ ÖDEMELERİ || Enerjisa, Aygaz, Aksa, Çemtaş, Ford, Türkiye Petrol, Meditera Agesa, Akbank...

Şirketler, sahip oldukları nakit varlık kendilerine yeniden yatırım yapmak için yeterli iş fırsatları yaratmıyorsa, temettü ödemeyi de düşünebilir. Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir. Bunun dışında farklı tarihlerde oluşturulabilen özel temettü tarihleri de mevcuttur. Temettülerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına şirketin yönetim kurulu karar verir.