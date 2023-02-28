Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? 2023 TEMTTÜ ÖDEMELERİ || Enerjisa, Aygaz, Aksa, Çemtaş, Ford, Türkiye Petrol, Meditera Agesa, Akbank...
Temettü ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketller ne kadar temettü veriyor sorusu yer aldı. Enerjisa, Aygaz, Aksa, Çemtaş, Ford, türkiye Petrol, Meditera Agesa temettü ödemelerini duyurdu. Yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte şirketler tarafından verilen 2023 temettü ödemeleri...
28.02.2023 10:48 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:48
Temettü ödemeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hangi şirketller ne kadar temettü veriyor sorusu yer aldı. Enerjisa, Aygaz, Aksa, Çemtaş, Ford, türkiye Petrol, Meditera Agesa temettü ödemelerini duyurdu. Yatırımcılar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte şirketler tarafından verilen 2023 temettü ödemeleri...
Şirketler, sahip oldukları nakit varlık kendilerine yeniden yatırım yapmak için yeterli iş fırsatları yaratmıyorsa, temettü ödemeyi de düşünebilir. Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir. Bunun dışında farklı tarihlerde oluşturulabilen özel temettü tarihleri de mevcuttur. Temettülerin nasıl ve ne şekilde dağıtılacağına şirketin yönetim kurulu karar verir.