1 gün kala 3 plan! 3600, 4500, 5000 günle KISMİ EMEKLİLİK levhası! Koşul belli, kapılar açık! 2000-20008 SSK, Bağ-Kur'luya KADEMELİ PRİM müjdesi!
Meclis ne zaman açılacak ve kısmi emeklilik şartları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. TBMM'nin açılmasına az bir zaman kala emeklilik hakkındaki yeni kararlar merak ediliyor. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler eksik primini tamamlamak için borçlanma yapıyor. Bazı borçlanmalar işe girişi geri çekiyor. Aynı zamanda EYT'nin yasalaşmasıyla yeni zamlı maaşlar ve EYT kısmi emeklilik şartları da netleşecek. İşte 3600, 5000, 4500 günle erken emeklilik şartları ve tüm merak edilenler...
27.02.2023 09:52 - Son Güncelleme: 27.02.2023 09:52
EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor! Kısmi emeklilik şartları ve 3600 gün erken emeklilik tablosu netleşti. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara bakıldığında erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi ve SSK için 5000 gün prim yatırılması gerekiyor. Bu süreler Bağ- Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olarak uygulanıyor. TBMM'nin açılmaısna 1 gün kala EYT kısmi emeklilik ve prim şartları araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...
Kamuoyunda EYT yasası olarak da bilinen kanunun yürürlüğe girmesi sonrası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış bütün vatandaşlara yaş sınırı aranmadan prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamak şartı ile emeklilik hakkı verilecek.