1 gün kala 3 plan! 3600, 4500, 5000 günle KISMİ EMEKLİLİK levhası! Koşul belli, kapılar açık! 2000-20008 SSK, Bağ-Kur’luya KADEMELİ PRİM müjdesi!

EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor! Kısmi emeklilik şartları ve 3600 gün erken emeklilik tablosu netleşti. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara bakıldığında erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıllık sürenin geçmesi ve SSK için 5000 gün prim yatırılması gerekiyor. Bu süreler Bağ- Kur ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün olarak uygulanıyor. TBMM'nin açılmaısna 1 gün kala EYT kısmi emeklilik ve prim şartları araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...