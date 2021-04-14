RAMAZAN İMSAKİYE
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Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

Tek tek açıklandı! Peş peşe belli oldu! Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! İşte başvuru detayı... SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar adına aylık olarak 2270 TL değerinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak kişilerin başvuru için sadece T.C kimlik belgesi olması yeterli. Vefat eden vatandaşların yakını olan kişilerin 360 günlük süreç için sigorta primlerinin yatırmış olması ve geri kalan tüm sigorta primlerinin ardından vefat eden kişi adına 801 TL cenaze yardım yapma hakkı bulunacaktır. Cenaze yardımı adına yer alacak başvurunun SGK il ve ilçe müdürlükleri için bizzat giderek başvuru yapmaları da gerekir.

14.04.2021 08:09 - Son Güncelleme: 14.04.2021 08:09
Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

SGK tarafından yapılan bazı ödemeler için geriye dönük ödeme ihtimali bulunuyor. Daha evvel hakkı olduğu ödemeyi almayanlar şayet müracaat sürecinin üzerinden 5 sene geçmemişse yine müracaat yapabilir. SGK'nın bu ödemelerinden bir tanesi de unutulan yardım paralarının başında gelen 801 TL cenaze dayanağı. Öte yandan SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar ismine aylık olarak 2270 TL kıymetinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak bireylerin müracaat için yalnızca T.C kimlik evrakı olması yeterli.

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Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

SGK 801 TL ÖDÜYOR BAŞVURU ŞARTLARI

SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir. SGK'nın bu ödemeleri her sigortalı için sağlanmaz. Bazı koşullar ile ödenen SGK cenaze yardımı için ödeme detayları şu şekilde;

Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

Cenaze yardımı ödemeleri sigortalı bir kişi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, emekli olan biri vefat ettiğinde ve en az 360 gün olmak şartıyla yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilen sigortalı kişiler vefat ettiklerinde hak sahiplerine ödenir. Ayrıca cefat eden kişinin, ölüm esnasında sigortasının olma zorunluluğu yoktur, daha önceden yaptırmış olması da yeterlidir.

Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

Önce Eş ve Çocuklara

Cenaze yardımı ödemeleri öncelikle vefat eden kişinin eşine ve çocuklarına ödenir. Eğer vefat eden kişinin eşi ve çocukları yoksa SGK ödemeleri kişinin annesine, babasına yada karedeşlerine yapabilir. Bu şekilde vefat eden bir yakını bulunan aileler geriye 5 yıl için SGK'ya başvuru yapabilirler.

Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! İşte başvuru detayı

BAŞVURU İŞLEMLERİ YAZILI YAPILACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 801 TL olarak ödenen cenaze yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını yzılı bir şekilde yapacaklar. Başvurular SGK'nın il müdürlükleri üzerinden dilekçe ile yapılır.