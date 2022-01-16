Genç yaşlı işçi çalışan çalışmayan tüm herkes faydalanabilecek! PTT'den direkt çekilebiliyor! 7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi!

Yeni yılla birlikte destek ve yardım ödemelerinde yapılan tutarda da artış yaşandı. Ödenecek yeni zamlı tutarlar kalem kalem hesaplanarak vatandaşlara duyuruldu. Devletin vatandaşlara yaptığı yardımlar arasında işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi aylık yatırılan desteklerin yanı sıra tek seferliğine verilen pek çok destek de bulunmaktadır. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden direkt çekilebiliyor.