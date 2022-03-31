🔎Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 💸Kimliğiyle başvuran emekliler yararlanabiliyor! 📢2.750 TL’ye kadar ödeniyor!

Bankalar maaşlarını kendisinden alan emeklilere özel kampanyalar sunmaya devam ediyor ve emekli promosyonu konusunda birbirleriyle adeta yarış haline giriyorlar. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur farketmeksizin milyonlarca emekli kimliğiyle başvurarark emekli promosyonundan bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak edenler tek tek şubeleri dolaşmak yerine internetten bilgi edinmek istiyor. 2.750 TL'ye kadar ödeme almak mümkün, işte detaylar!