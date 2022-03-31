Milyonlara 6 müjde: 3600 ek gösterge, sözleşme, EYT, emekliye-memura ek zam, asgari ücrete artış, ikramiye zammı

ENFLASYON FARKI ZAM VE REFAH PAYI

Akbaşoğlu, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, şöyle karşılık verdi: "Temmuz'da memur ve emeklilerimize bir maaş artışı söz konusu olacak. Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve bir refah payını da içine alacak şekilde memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya ise Akbaşoğlu, "O konuyla ilgili çalışmalarımız var" yanıtı verdi.