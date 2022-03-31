Milyonlara 6 müjde: 3600 ek gösterge, sözleşme, EYT, emekliye-memura ek zam, asgari ücrete artış, ikramiye zammı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını anlattı. Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını açıkladı, milyonları heyecanlandırdı.
SIRA SÖZLEŞMELİDE
3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek" dedi.
Bununla beraber sözleşmeli personelin mali durumu ve sosyal haklarının masaya yatırılacağını belirten Akbaşoğlu, "Sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. İnşallah 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar, bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum" diye konuştu.
ENFLASYON FARKI ZAM VE REFAH PAYI
Akbaşoğlu, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, şöyle karşılık verdi: "Temmuz'da memur ve emeklilerimize bir maaş artışı söz konusu olacak. Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve bir refah payını da içine alacak şekilde memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya ise Akbaşoğlu, "O konuyla ilgili çalışmalarımız var" yanıtı verdi.