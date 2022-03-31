👉SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabiliyor! 📢PTT emekli kredisi başvuru şartları ise… 💸80.000 TL anında hesaplara geçiyor!

Milyonlarca emekli vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için uygun geri ödeme koşulları ile kredi başvurusu yapmak istiyor ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün sunduğu fırsat yoğun ilgi görüyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı tüm emekliler yararlanabiliyor ve 80.000 TL anında hesaplara geçiyor. Tek bir SMS ile PTT'den emekli kredinizi almanız mümkün, bunun için belli başlı şartları karşılıyor olmak gerekiyor. PTT emekli kredisi başvuru şartları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.