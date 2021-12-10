Asgari ücret zammı son dakika: Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı asgari geçim ücretleri tablosu 2022! AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı?

Asgari ücrette 2022 zam oranı için geri sayım yapılıyordu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen toplantıda 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret konusunda mutabakat sağlanmazken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Peki, 2022 yılı kim ne kadar maaş alacak? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi dışında mı? İşte zamlı asgari geçim ücretleri tablosu!