Borcu olanlar o tarihe dikkat! Vergi borcu yapılandırma son tarih ne zaman? SGK, KYK borç yapılandırma bitti mi? Battı balık yan gider demeyin!

Battı balık yan gider demeyin! Borcu olanlar o tarihe dikkat! Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla öngörülen müracaat ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelenmişti. Kamuya borçların yapılandırılmasına dair ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, bütün idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını amacıylae alan vergi borçları amacıyla yapılandırma tarihi 30 Eylül'de doluyor.