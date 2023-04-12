Haneden tek bir başvuru bile yeterli... 12 ay boyunca 2.500 TL ödeniyor. 11 haneli T.C Kimlik numarası ile hemen başvurabilirsiniz! Doğal gaz, elektrik, aile destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemelerinden şartları karşılayan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bu destek ödemelerini merak edenler için tek tek anlatıyoruz.