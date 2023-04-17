RAMAZAN İMSAKİYE
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Europower halka arz sonuçları! 2023 EUPWR Europower halka arz SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? Europower kaç lot verecek?

Europower halka arz ne zaman sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte Europower halka arz tarihi...

takvim.com.tr
17.04.2023 15:02 - Son Güncelleme: 17.04.2023 15:04
Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?

Europower halka arz ne zaman sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu hafta halka arz olacak şirketlerden birisi de Europower Enerji oldu. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ halka arzını onayladı. Peki, Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

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Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Europower Enerji'nin halka arzı 12 - 13 - 14 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu.

Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33'ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17'si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50'si grup çalışanlarına dağıtıldı.

Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?

EUROPOWER HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Geçtiğimiz hafta halka arzı gerçekleştirilen Europower Enerji'nin 17 nisan pazartesi günü başvuru sonucu açıklandı. Buna göre Europower 19 Nisan çarşamba günü Borsa İstanbul'da "EUPWR" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların;

40.000.000 TL nominal değerdeki (80%) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,

Europower eşit mi oransal mı? Europower HALKA ARZ TARİHİ! 2023 Europower halka arz NE ZAMAN, kaç lot veriyor?

1.500.000 TL nominal değerdeki (3%) kısmı Grup Çalışanlarına,

8.500.000 TL nominal değerdeki (17%) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

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