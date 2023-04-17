Europower halka arz sonuçları! 2023 EUPWR Europower halka arz SONUÇLARI AÇIKLANDI mı? Europower kaç lot verecek?

EUROPOWER ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Europower Enerji'nin halka arzı 12 - 13 - 14 Nisan tarihlerinde toplamda 3 gün boyunca gerçekleştirildi. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 40,6 TL sabit fiyatından satışa sunuldu.

Europower Enerji halka arzında 60 milyon adet pay 40,60 TL fiyattan satıldı. Halka arza aracılık eden Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, halka arzın yüzde 83,33'ü yurtiçi bireysel, yüzde 14,17'si yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50'si grup çalışanlarına dağıtıldı.