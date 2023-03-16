Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Elektrik, doğal gaz, aile destek...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları sürüyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor.
16.03.2023 11:24 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:24
Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Elektrik, doğal gaz, aile destek... 7'den 70'e herkes faydalanabiliyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödeme yapılıyor.