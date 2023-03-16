Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Elektrik, doğal gaz, aile destek... 7'den 70'e herkes faydalanabiliyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödeme yapılıyor.