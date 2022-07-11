HANE BAŞINA 7 BİN 200 TL HESAPLARDA! Başvuran anında çekebiliyor! e-devletten kolay başvuru!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı için detaylar netleşti. Bu kapsamda 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık destek verilecek. Peki, destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Destek ödemesi şartları neler? İşte merak edilenler...
7 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmakta. İhtiyaç sahibi herkes destekten faydalanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilmekte.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.