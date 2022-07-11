HANE BAŞINA 7 BİN 200 TL HESAPLARDA! Başvuran anında çekebiliyor! e-devletten kolay başvuru!

7 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmakta. İhtiyaç sahibi herkes destekten faydalanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilmekte.