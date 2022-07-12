500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

2022 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

YAPI KREDİ

1500 TL'ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor.