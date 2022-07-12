500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerinin Ziraat Bankası tarafından da verileceğinin duyulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Ziraat bankası emekli promosyonu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
12.07.2022 09:00 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:00
Bayram sonrası ödeme açıklamaları devam ederken birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, emekli promosyonu ne kadar? emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Promosyon ödemesi başvuruları, internet şubesi, Ziraat Mobil, Ziraat ATM'leri, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Kısa mesajla başvurmak için ise 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak mesaj göndermek gerekiyor.