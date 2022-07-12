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500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerinin Ziraat Bankası tarafından da verileceğinin duyulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Ziraat bankası emekli promosyonu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
12.07.2022 09:00 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:00
500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

Bayram sonrası ödeme açıklamaları devam ederken birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, emekli promosyonu ne kadar? emekli promosyonu ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

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500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2022 NE KADAR?

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise 750 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi verilecek.

500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

Bankanın promosyon ödemeleri karşılıksız olarak yapılıyor. Ödemeyi almak için tek şart emekli maaşının Ziraat Bankası üzerinden aralıksız 3 sene boyunca alınması taahhüdünün verilmesi olarak açıklandı.

500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesi başvuruları, internet şubesi, Ziraat Mobil, Ziraat ATM'leri, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Kısa mesajla başvurmak için ise 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak mesaj göndermek gerekiyor.

500-600-750 TL anında hesabınıza yatacak! 45-65 yaş arası müjde! Kimlik kartıyla kolay başvuru!

2022 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

YAPI KREDİ

1500 TL'ye kadar olanlara 2 bin 500 TL, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara 3 bin 750 TL nakit promosyon vermeyi vaat ediyor.

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