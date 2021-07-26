Hamiline para direkt faizsiz sunulacak! Kefil koşul şartı yok! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi geldi. Kart kullanan banka müşterileri bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. 2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi nedeniyle online ve kredi kartıyla alışverişlerde patlama yaşandı. Taksit imkanının olması ise bu süreçte dikkatleri cezbetti. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Bu haklardan en önemlisi faizsiz nakit kullanım olanağı olarak karşımıza çıktı.