ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Temmuz’da cepleri serinleten kampanyalar! ŞOK'ta her eve lazım ürünler cazip fiyatla...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye ve alacakların listesi yapılmaya başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK şubelerinde her Çarşamba satışa sunulan ürünler dikkat çekiyor. Dikiş makinesi, çelik kettle, Sümer Çekyat/Kanepe, su arıtma cihazı, çok amaçlı dolap raf, Sleepy Extra Jumbo Bebek Bezi ve daha pek çok ürünü bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyenler için merak edilen güncel ŞOK aktüel ürünleri haberimizde derledik.