ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Temmuz’da cepleri serinleten kampanyalar! ŞOK'ta her eve lazım ürünler cazip fiyatla...
Yayınlandığında hemen herkes tarafından merakla incelenmeye başlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Temmuz yine dopdolu. Cepleri serinleten kampanyalar ile bu Çarşamba birbirinden güzel ürünleri satışa sunacak olan marketler zinciri ŞOK'larda özellikle yaz sıcaklarında sıklıkla tercih edilen dondurmalarda fırsalat sizleri bekliyor. Bebek nevresim takımı, yorgan, yastık, alt açma seti, muslin örtü, ağız slime bezi gibi yeni annelerin ihtiyacı olan tüm ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte güncel ŞOK aktüel katalog…
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye ve alacakların listesi yapılmaya başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK şubelerinde her Çarşamba satışa sunulan ürünler dikkat çekiyor. Dikiş makinesi, çelik kettle, Sümer Çekyat/Kanepe, su arıtma cihazı, çok amaçlı dolap raf, Sleepy Extra Jumbo Bebek Bezi ve daha pek çok ürünü bütçeye uygun fiyatlarla almak isteyenler için merak edilen güncel ŞOK aktüel ürünleri haberimizde derledik.
Retro Çelik Kettle
• Patentli gövdeye entegre termometre
ile suyun sıcaklığını takip edebilme
• Otomatik kapanma
• Susuz çalışmama emniyet sistemi
• 1,7 litre yüksek kapasiteli su ısıtıcısı
• Kablosuz kullanım• 360 döner tabanlı
• Patentli çinko alaşımlı tutma sapı
• Her zaman gurme lezzet
özel retro tasarım
• Kahve, bitki çayı, çay,
mama suyu vb.
içecekler için farklı
sıcaklarda su hazırlama
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