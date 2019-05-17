Hamile çalışana özel mesai saati | İşte hamilelikte çalışma koşulları

KREŞ YASADA VAR UYGULAMADA YOK

Yasalarımızda anneler için kreş desteği ve emzirme odası açma zorunluluğu var. Ancak emzirme odaları açılmasına rağmen kreş konusu pratikte uygulanamıyor. Özellikle personel sayısının tespiti ve mücavir alan tarifi engel teşkil ediyor. Pratikte olmayan bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi, işverenlerin bu yükten kurtarılıp belediyeler eliyle hizmetin verilmesi şart görünüyor. Yasalara göre yaş ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası kurulmak zorunda. Yine yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinin kreş kurması ya da bu hizmeti satın alması gerekiyor.