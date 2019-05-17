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Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararlarından biri arasında. İlköğretim hayatımıza ilk başladığımız andan itibaren iyi bir lise ve üniversiteye girebilmek için çalışıyor, üniversite mezuniyetinden sonra ise iyi bir meslekte işe başlamayı hedefliyoruz. Peki geleceğin en popüler meslekleri neler? Hangi mesleği seçen vatandaşlar doğru kararı vermiş olacak? İşte "paraya para dedirmeyecek" geleceğin en popüler meslekleri...

17.05.2019 07:10 - Son Güncelleme: 17.05.2019 07:17
Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Çoğu insan bu önemin farkına varmadan tercih ettiği meslek dallarında daha sonra mutsuz olabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı.

Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Kimi meslekler her daim kendini geliştiren teknoloji nedeniyle eriyip giderken kimi meslekler de bu rüzgâra kendilerini adapte edebiliyor.

İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Aktüerya Uzmanlığı :Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar.

Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

Bu meslekleri seçenler paraya para demeyecek! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Yapay Zeka Uzmanları:Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz.

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