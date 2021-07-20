Halkbank’tan yeni teşvik paketi! 825.000 TL’ye kadar teşvik kredisi verilecek! Ticari araç alım, teçhizat, makina, istihdam destek ve işletme kredisi...

KOOP-DES projesi kapsamında hibe desteği almayan kooperatifler için ise azami 200.000 TL'dir. Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 60 aydır. Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.