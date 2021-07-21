Az görülen gelişme! 14-22 ayar gram altın bilezik fiyatları... Altın alacaklar dikkat aldınız aldınız, alamadınız! Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder!

Birçok vatandaşa "Yatırım" dendiğinde akıllarına ilk " Altın" gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü her ne kadar sanal paralar ön plana çıkmış olsa bile uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın, şimdilerde ise düşündürmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelinmesine karşın halen bir yükselme yaşanmaması ise akıllarda soru işaretlerine niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak saat 12.49 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 497,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.320 liradan satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.