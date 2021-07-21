Az görülen gelişme! 14-22 ayar gram altın bilezik fiyatları... Altın alacaklar dikkat aldınız aldınız, alamadınız! Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder!
Bu fiyatlar tüm dengeleri alt üst eder! Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının sonrasında 497 lira civarında prosedür görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.320 liradan satılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Yalçınkaya, "Gram altın yatırımcıları amacıyla 480 TL civarına doğru meydana gelebilecek geri çekilmeler iyi bir alım fırsatı verebilir" şeklinde değerlendirdi. Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurunda görülen yüzde 0,3'lük artışla telafi edildiğini ve altının gram fiyatının yatay seyrettiğini bildirdi. Altın, dolar, borsa... Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj! Yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor Altında o durum resmen gerçekleşti! Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve gram altın fiyatı canlı... Altın fiyatları son dakika allak bullak oldu!
Birçok vatandaşa "Yatırım" dendiğinde akıllarına ilk " Altın" gelmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle eş güdümlü her ne kadar sanal paralar ön plana çıkmış olsa bile uzun vadede yatırımcısının yüzünü güldüren altın, şimdilerde ise düşündürmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelinmesine karşın halen bir yükselme yaşanmaması ise akıllarda soru işaretlerine niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne yatay başlayarak saat 12.49 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 497,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.320 liradan satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.
Enflasyon endişeleri, para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade eden analistler, yurt içi piyasaların bugün öğleden sonra Kurban Bayramı tatiline gireceğini anımsattı.
GRAM ALTINDA 480 TL İYİ BİR ALIM FIRSATI
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
ABD cephesinde yaşanan gelişmeler ve Delta varyantının yansımaları ons altını şekillendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu iki temaya ilişkin yaşanacak gelişmeler ons altında etkili olmaya devam edecek. Mevcut surumda dolar endeksi 92.70 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.29 seviyesine geriledi.