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Haberler Ekonomi TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,69 aylık taksit hesaplama! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! 15 yılda...

TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,69 aylık taksit hesaplama! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! 15 yılda...

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelinen ucuz konut kampanyasına ilişkin detaylar açıklandı. Peki, kim ne kadar geri ödeme yapılacak? TOKİ konut kredisi faiz indirimi ne kadar olacak? İşte geri ödeme tablosu!

takvim.com.tr
04.01.2023 10:34 - Son Güncelleme: 04.01.2023 10:48
Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,99 aylık taksit hesaplama! 15 yılda...

Düşük faizli konut kredisi için aramalar hız kazandı. TOKİ konut kampanyalarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Orta gelir grubuna yönelik olarak hazırlanan yeni konut kampanyasıyla uzun vadede düşük faizle kredi imkanı oluşturulması bekleniyordu. Bakanlık tarafından kampanyanın detayları belli oldu. Peki, TOKİ Konut kredisi faiz indirimi var mı? İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,99 aylık taksit hesaplama! 15 yılda...

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Adı Yeni Evim olan kampanya sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. Azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0,69 olacak. İstanbul'daki finansmanın üst limiti 5 milyon lira olacak.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,99 aylık taksit hesaplama! 15 yılda...

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,99 aylık taksit hesaplama! 15 yılda...

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bolge; diger tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 300, 400, 500, 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000 TL geri ödeme tablosu! TOKİ Konut kredisi faiz indirimi 0,99 aylık taksit hesaplama! 15 yılda...

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

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