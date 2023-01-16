0,69, 0,79, 0,99 faizle orta gelirliye konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) başladı. Konut almak isteyen vatandaşlar bulduğu daireyle belirleyen bankalara başvurarak işlemlerini başlatacak. Kampanyada konut bedelinin %10'u peşin alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanyada kredi ödemelerinin bir aylık taksiti hane gelirinin %40'nı geçmeyecek. Peki TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi başvuruya hangi evler uygun? Geri ödeme nasıl hesaplanır?İlk Evim Konut kampanyasına başvuramayanlar buraya! Orta Gelir grubu için yeni bir kampanyaya imza atıldı. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Kampanyaya ilişkin olarak https://www.yenievimkampanyasi.com.tr/ web sitesi hazırlandı.Yeni Evim konut kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlara düşük faizli krediyle ev sahibi olma imkanı sağlayacak. Öncelikle şunu belirtelim ki alınacak evin değerine göre kredi faiz oranları değişkenlik gösteriyor.Konutlarda sıfır olma şartı aranırken kişinin üzerine herhangi bir konut bulunması veya son bir yıl içerisinde konut alımı satımı yapılması durumunda başvuru yapılamayacak. Şartları sağlayan konut bulunması durumunda vatandaşlara 0,69 faiz oranından başlayan krediler verilecek.

TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ BAŞVURU!

16 Ocak itibariyle açılan yukarıda yer alan web sitesi üzerinden vatandaşlar, Yeni Evim Kampanyasına dair gelişmeleri ve detayları takip edebilecek.

TOKİ ORTA GELİR KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak. Diğer başvuru şartları ise şu şekilde;

Konutlar sıfır olacak.

Kişinin üzerine konut olmayacak.

1 yıl ikamet şartı olacak.

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak.

Peşinat yüzde 10 olacak.

Ev 5 yıl satılamayacak.

15 yıl vade olacak.

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi alınabilecek.

ORTA GELİR KAMPANYASI KREDİ FAİZ ORANLARI

TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası kredi faiz oranları kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek. 2 milyon liraya kadar alınacak kredide faiz oranı 0,69, 2-4 milyon arasında 0,79 ve 4 milyonun üzerindeki kredilerde faiz oranı 0,99'u bulacak.

İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLEN 15 SORUNUN YANITI

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

Peşinat ödenecek mi?

Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

Ödeme planı nasıl olacak?

0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Projede yaş sınırı olacak mı?

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

İstanbul'da oturan Ankara'dan ev alabilecek mi?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

Evler satılabilecek mi?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

Proje ne zaman başlayacak?

16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.

Başvurular nasıl olacak?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Başvuru ücreti olacak mı?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Hisseli tapusu olan, kooperatif ortaklığı bulunan, bağış yoluyla ya da ivazsız herhangi bir yöntemle tapusu olan vatandaşlarımız kampanyadan faydalanamayacak. Ancak kırsal kesimde konutu bulunan veya devre mülk sahibi olan vatandaşlarımız kampanyaya başvurabilecek.0.69 FAİZ ORANIYLA KREDİ ÖDEME TABLOSU 2023!

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Yüzde 0,69 faiz ile 1 milyon lira kredi için taksit tutarları

İlk yıl: 4 bin 410 TL

İkinci yıl: 5 bin 400 TL

Üçüncü yıl: 6 bin 480 TL

Dördüncü yıldan son 8 yıla kadar: 10 bin 315 TL

Son 8 yıl: 12 bin 697 TL

Toplam ödenecek tutar: 1 milyon 909 bin TL

500 BİN TL KONUT KREDİSİ İÇİN HESAPLAMA

600 BİN TL KONUT KREDİSİ İÇİN HESAPLAMA