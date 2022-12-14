Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank muslukları açtı! ’Bana çıkmaz’ deme! 4a, 4b, 4c’liye piyango gibi ödeme! Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL...

NASIL FAYDALANABİLİRİM?

Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan buraya tıklayarak hemen başvurabilirsiniz.

Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.

Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için Şubelerimiz veya 0 850 222 0 400 Dialog'dan müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.