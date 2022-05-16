Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması
Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen ekonomi piyasaları, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından ötürü yüksek oranlarda zamlanan konut fiyatları, konut kredisi hizmetlerine talepleri arttırdı. Bu noktada kamu bankaları da konut kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını duyurdu.
16.05.2022 11:28 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:28
Ziraat Bankası Mayıs Ayı Konut Kredisi Kampanyası
Ziraat Bankası mayıs ayı konut kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.