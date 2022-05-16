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Haberler Ekonomi Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Bir süredir yukarı yönlü hareketler sergileyen ekonomi piyasaları, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fahiş fiyatların gözlenmesine sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından ötürü yüksek oranlarda zamlanan konut fiyatları, konut kredisi hizmetlerine talepleri arttırdı. Bu noktada kamu bankaları da konut kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını duyurdu.

takvim.com.tr
16.05.2022 11:28 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:28
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, mayıs ayı içerisinde sunacak oldukları konut kredisi hizmetlerinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Ziraat Bankası Mayıs Ayı Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası mayıs ayı konut kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 1.642,87 TL

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 200 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 3.285,74 TL

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 0.89 0.99 faizli 0 ve 2. el konut kredisi başvuruları başladı mı? 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL konut kredisi hesaplaması

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 300 bin TL
  • Vade sayısı: 120 ay
  • Faiz oranı: Yüzde 1,29
  • Aylık taksit tutarı: 4.928,61 TL

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