1 milyon 300 bin TL konut kredisi! Halkbank ve Ziraat Bankası aylık taksiti açıkladı!

Türkiye'de konut sahibi olma hayali, artan kiralar ve konut fiyatlarıyla birlikte daha fazla kişinin gündeminde. Birikimi olanlar için konut kredisi, bu hayali gerçeğe dönüştürmenin en yaygın yolu. Konut kredisi çekerken yapılacak detaylı bir faiz oranı ve maliyet araştırması, sürecin en önemli adımlarından biridir. Aksi takdirde, uygun olmayan faiz oranları yüksek maliyetlere yol açabilir.

Konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin öncelikle faiz oranları ve geri ödeme planlarını dikkatli bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bankalar, farklı ödeme planları ve faiz oranları sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. Bununla birlikte, kredi vadesi, ödeme sıklığı ve faiz oranlarının kredi maliyetini nasıl etkilediğini anlamak, sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemlidir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama Aracı Ziraat Bankası, konut kredisi almak isteyen müşterilerine kolay bir hesaplama aracı sunuyor. Bu araç, almak istediğiniz kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade ve faiz oranını belirleyerek, ödeme planınızı kendiniz oluşturmanıza olanak tanıyor. Örnek olarak 1.300.000 TL kredi tutarı ile 120 ay vade üzerinden yapılan hesaplamada;

Faiz Oranı: %2,59 Aylık Taksit Tutarı: 35.311,78 TL Yıllık Maliyet Oranı: %36,6757 Toplam Geri Ödeme: Hesaplama aracında, bankanın faiz oranlarında değişiklik yapma hakkı bulunduğu için, bu oranlar değişebilir.