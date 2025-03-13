32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim! Bizim Toptan fiyatları düşürdü!

Bizim Toptan, tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor! Şirket, internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyayla 32'li tuvalet kağıdı ürünlerinde önemli bir indirim yaptı.
RAMAZAN'A ÖZEL ÜRÜNLER 🌙🍯
- Tekyıldız Güllaç (300 g) – 57,90 TL
- Mihır Porsiyon Kadayıf (250 g) – 36,90 TL
- Tatlım Kalburabastı (400 g) – 21,90 TL
- Sinangil Çeşitli Su Böreği (800 g) – 109 TL
- Cedid Medine Hurma (200 g) – 79,90 TL 🌴
- Davido Kuru Üzüm (1 kg) – 149 TL
- Davido Kuru Kayısı (300 g) – 79,90 TL
10 KG TOZ DETERJAN 369 TL
32'Lİ TUVALET KAĞIDI 195 TL
Gıda ve Yağ Ürünleri 🥫🍞
- Tat Mayonez (550 g) – 64,90 TL
- Tat Ketçap Tarifi (650 g) – 54,90 TL
- Ülker Bizim İrmik (1 kg) – 28,75 TL
- Pakmaya Puding Çeşitleri – 19,90 TL
- Besler Acı Biber Turşusu (5 kg) – 260 TL 🌶️
- Besler Karışık Turşu (5 kg) – 145 TL 🥒
- Çaykur Tiryaki Çay (1 kg) – 187 TL ☕
- Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay (100'lü) – 179 TL 🍵
- Bizim / Ona Ayçiçek Yağı (1 L) – 69,90 TL 🌻
- Tat Pilavlık Pirinç (5 kg) – 195 TL 🍚
- Besler Mutfak Osmancık Pirinç (25 kg) – 1.225 TL
- Besler Mutfak Kırmızı Mercimek (25 kg) – 975 TL
- Ülker Bizim Böreklik ve Pastalık Un (25 kg) – 500 TL 🍞
- Ülker Bizim Baklavalık ve Pastalık Un (25 kg) – 520 TL
- İpek Taze Fasulye Konservesi – 170 TL 🥫
- Tat Kova Ketçap (9 kg) – 235 TL
- Besler Kova Mayonez (8 kg) – 275 TL