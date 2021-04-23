RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Gündemde nakit ihtiyacı için kredi alternatiflerini araştıran vatandaşlar için Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası oldukça dikkat çekmeye başladı. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekenler alacakları ev, araba ya da farklı ödemeleri için faiz oranları düşük kredi artaştırması yapıyor. Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. İnceleyerek sizin için en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.

23.04.2021 17:29 - Son Güncelleme: 23.04.2021 17:31
Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Gündemde nakit ihtiyacı için kredi alternatiflerini araştıran vatandaşlar için Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası oldukça dikkat çekmeye başladı. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekenler alacakları ev, araba ya da farklı ödemeleri için faiz oranları düşük kredi artaştırması yapıyor. Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. İnceleyerek sizin için en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Borç ödeme, mülk alma, iş kurma gibi daha pek çok nakit ihtiyaçlarından dolayı bankaların kredi kampanyalarını inceleyen vatandaşlar bütçelerine en uygun olanını seçmek istiyor. Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası gündemde büyük etki yarattı ve detaylar hemen araştırılır oldu. Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi imkanı sunuyor. Hesaplama tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Bireysel Destek Kredisi Nedir?

Kredi teminatına konut ipoteği alınarak gerçek kişilerin nakit ihtiyaçlarına yönelik kullandırılan Mortgage Yasası kapsamındaki kredimizdir. Bireysel Destek Kredisi ile sahip olduğunuz konutunuzu teminat olarak verip, yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarınızı uzun vadede, cazip faiz ve ödeme koşulları ile karşılayabilirsiniz.

Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Halkbank bireysel destek kredisi ile ilgili detaylar:

Konut üzerine birinci dereceden ipotek alınmaktadır.
Teminat gösterilen konutun ekspertiz değerinin %80'ini aşmamak kaydıyla üst limit bulunmamaktadır.
Azami kredi vadesi 36 aydır.

Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Tutar ve Ödeme Koşulları

Kredinizi 36 ay vade ve %1,54 faiz oranı ile Bankamızdan alabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu