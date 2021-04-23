Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası! 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu!

Gündemde nakit ihtiyacı için kredi alternatiflerini araştıran vatandaşlar için Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi kampanyası oldukça dikkat çekmeye başladı. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı çekenler alacakları ev, araba ya da farklı ödemeleri için faiz oranları düşük kredi artaştırması yapıyor. Halkbank ve İş Bankası bireysel destek kredisi 36 ay vadeli 10.000-100.000 TL kredi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. İnceleyerek sizin için en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.