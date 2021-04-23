90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

Anında Kredi Nedir?

Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.

Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.

*Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

**90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.