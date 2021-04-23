RAMAZAN İMSAKİYE
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90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

Bankalar acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara kredi sağlamaya devam ediyor. Birçok banka belirlediği faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Bu bankalardan birisi de İş Bankası oldu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; 3 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi veriliyor. Başvuru şartları ise açıklandı1

23.04.2021 16:34 - Son Güncelleme: 23.04.2021 16:34
90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

İş Bankası'ndan kredi almak isteyen vatandaşlara 10.000 TL nakit kredi imkanı. İhtiyaç kredisi sayesinde acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisinde esnek ödeme planları sunuluyor. 3 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi veriliyor. Peki başvuru şartları nelerdir?

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90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

İŞ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız için dijital temas noktalarından yapacağınız başvurunuzun onaylanması halinde, talep ettiğiniz kredi tutarı o an hesabınıza aktarılacaktır. 7/24 kredi kullanım kolaylığı sunan "Anında Kredi" ile ilgili tüm detayları inceleyebilirsiniz.

isbank.com.tr'den, Telefon Şubesi'nden ve İş Bankası Şubelerinden yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması durumunda;

İşCep'ten veya İnternet Şubesi'nden "Krediler" > "Kredim Hazır" menüsü aracılığıyla sözleşmenizi onaylayıp kredinizi o an hesabınıza aktarabilirsiniz.

90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

İhtiyaç kredisi taksitleriniz, taksit tarihinde hesabınızda yeterli tutar bulunması durumunda otomatik olarak tahsil edilir. Kredi taksitlerinizi İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatikler aracılığı ile de kolayca ödeyebilirsiniz.

90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

Anında Kredi Nedir?

Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.

Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.

*Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.
**90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

90 gün geri ödeme şartı yok! 10.000 TL ihtiyaç kredisini hemen alabilirsiniz! 18 yaşını doldurmak yeterli...

Anında Kredi Nasıl Alınır?

Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.