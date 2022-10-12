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Haberler Ekonomi Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! 5000 TL verilecek!

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! 5000 TL verilecek!

Kamu bankaları emeklilere en az 3, en fazla da 5 bin TL olmak üzere promosyon dağıtacak. Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. SGK, bankalarla yeni bir sözleşme imzalanacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak. Sözleşmeyle birlikte 3500 liraya kadar emekli maaşına 3000 lira promosyon verilecek. İşte güncel promosyon kampanyaları!

12.10.2022 12:13 - Son Güncelleme: 12.10.2022 12:14
Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

Emekli promosyonu düşük olan vatandaşlara müjde! Kamu bankaları artık en az 3.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Yeni sözleşme imzalandı. Son dakika Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Buna göre Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan promosyon alan, ya da almak isteyen emekliler ve yeni emekli olacaklar 3000- 3500-4500-5000 TL promosyonu cebine indirebilecek. Peki hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? En düşük ve en yüksek promosyonu veren banka hangisi? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

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Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU

SGK'dan emekli maaşı banka promosyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokolün 01.11.2022 tarihinde güncelleneceği ve yeniden protokol imzalanacağı bildirildi.

Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

Buna göre kamu bankaları emekli maaşları için yeni promosyon tutarlarını belirledi.

Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

Güncellenecek protokole göre; emekli maaşı ve promosyon miktarları şöyle:

👉- 3500 liraya kadar emekli maaşına 3000 lira
👉- 3500 ile 7500 lira arası olanlara 3500 lira

Emekli promosyonu 3000 TL’den az olanlar bankaya koşsun! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! SGK’dan SSK,Bağkur,4c’liye müjde! 5000 TL verilecek!

👉- 7500– 10.000 lira arası olanlara 4500
👉- 10.000 liradan fazla olanlara 5000 lira

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