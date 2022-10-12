Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası! Emekli promosyonu 3000 TL'den az olanlar bankaya koşsun! SGK'dan SSK,Bağkur,4c'liye müjde! 5000 TL verilecek!

Emekli promosyonu düşük olan vatandaşlara müjde! Kamu bankaları artık en az 3.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Yeni sözleşme imzalandı. Son dakika Sosyal Güvenlik Kurumu kısaca SGK, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Buna göre Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası'ndan promosyon alan, ya da almak isteyen emekliler ve yeni emekli olacaklar 3000- 3500-4500-5000 TL promosyonu cebine indirebilecek. Peki hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? En düşük ve en yüksek promosyonu veren banka hangisi? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!