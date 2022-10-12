5 LT yağın fiyatını duyan kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağında fiyatlar geri çekildi! Migros, ŞOK, BİM indirimli ürünler yayınlandı!

Yağ fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Migros'un kendi markası olan sıvı yağda yaptığı indirim ile 5 litrelik ayçiçek yağının piyasadaki fiyatlarından çok daha ucuz fiyata satın alınacağını duyurdu. Marketin internet sitesi üzerinde geçerli olacak olan indirim ile beraber 5 litre ayçiçek sıvı yağın fiyatı 139,90 TL'den satın alınmaya başlanacak.İşte indirimli ürünler listesi...