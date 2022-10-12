5 LT yağın fiyatını duyan kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağında fiyatlar geri çekildi! Migros, ŞOK, BİM indirimli ürünler yayınlandı!
Migros 12 Ekim 2022 indirimli fiyat listesi içinde kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi ürünler de var. İşte Migros indirimli ürünler listesi...
12.10.2022 11:22 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:22
Yağ fiyatları vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Migros'un kendi markası olan sıvı yağda yaptığı indirim ile 5 litrelik ayçiçek yağının piyasadaki fiyatlarından çok daha ucuz fiyata satın alınacağını duyurdu. Marketin internet sitesi üzerinde geçerli olacak olan indirim ile beraber 5 litre ayçiçek sıvı yağın fiyatı 139,90 TL'den satın alınmaya başlanacak.İşte indirimli ürünler listesi...